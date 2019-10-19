Son Dakika Haberleri: Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan Rus işçileri taşıyan araç kaza yaptı: En az 2 ölü
Son Dakika Dünya Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan Rus işçileri taşıyan araç kaza yaptı: En az 2 ölü

Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan Rus işçileri taşıyan araç kaza yaptı: En az 2 ölü

2 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu iki Ukrayna uyruklu işçi öldü, 11 kişi yaralandı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan Rus işçileri taşıyan araç kaza yaptı: En az 2 ölü, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu iki Ukrayna uyruklu işçi öldü, 11 kişi yaralandı.


Ömer Özen idaresindeki Rus ve Ukraynalı işçilerin bulunduğu 33 KJN 44 plakalı servis minibüsü, Akdere Mahallesi'nde Abdurrahman Tepe'nin kullandığı 33 NYY 97 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Akkuyu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:48 
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