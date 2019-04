Akkuyu Nükleer Santrali Sahasında Çalışanların Yüzde 90'ı Türk Vatandaşı"

3 Nisan 2019, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde 1. ünitenin temel atma törenin birinci yıl dönümüydü. Projenin inşaat aşamasının birinci yılında elde edilen başarılar, Rusya ile Türkiye arasında ülkedeki ilk nükleer güç santralinin inşası için gerçekleştirilen verimli işbirliğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor.Birinci Ünite reaktör binasının temel plakasının döşenmesine ilişkin çalışmalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik standartları ve Türkiye'nin ulusal standartları ile tam uyumlu olacak şekilde geçtiğimiz Mart ayında tamamlandı. 2018 yılının sonbaharının sonlarına doğru 2'inci Ünite için sınırlı çalışma izni alındı ve çalışmalar başladı. Bir sonraki aşamada, Proje Şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş., 2'inci Ünite için inşaat izni almayı ve 2'inci Ünite temel plakasının döşenmesi için beton atma çalışmalarına başlamayı planlıyor.Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva "Sputnik'e" verdiği demeçte, "Bir yılda elde ettiğimiz sonuçlar bizim için çok değerli ve önümüzde yapılması gereken daha çok iş var" dedi. Zoteeva, sözlerine şöyle devam etti: "2019 yılında yapmamız gereken, yüzde 70'i an itibarıyla hazır olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hazırlanmasını tamamlamak. Kalan yüzde 30'u yılsonu itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz. 2019 için planlanan çalışmalar arasında, verilen izinler ve onaylar kapsamında 1'inci ve 2'inci Ünitelerin teknik ve nükleer altyapıları için gerekli temelin hazırlanması da var. İşlerimizin gittikçe daha büyük bir kısmını sahada bizimle çalışan Türk ortaklarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Aktif çalışmaların başlamasının birinci yılında, birlikte verimli bir şekilde çalışabileceğimizi gösterdik. Rosatom olarak aynı dili konuşabilmenin çok değerli olduğuna ve Akkuyu Projesi'ndeki dinamiklerin de bunun göstergesi olduğuna inanıyoruz" diye söyledi.Halihazırda, Zoteeva'nın kayedettiği gibi Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında yüzde 90'ı Türk vatandaşları olmak üzere 783 kişi çalışıyor. "2019'un sonunda bu sayının 1500'e çıkarılması hedefleniyor. İnşaat faaliyetinin en yoğun olmasının beklendiği 2023 ve 2024 yıllarında proje yaklaşık 9 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak. İnşaatı tamamlanıp santral devreye alındığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yaklaşık 3500 kişi istihdam edilecek".The post "Akkuyu Nükleer Santrali sahasında çalışanların yüzde 90'ı Türk vatandaşı" appeared first on Enerji Enstitüsü