Akkuyu'nun Referans Santrali Novovoronej-2'de İlk Nükleer Yakıt Yüklemesi Başladı

Rusya
Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından inşası devam eden Türkiye
'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu
NGS'nin referans santrali Novovoronej-2 NGS'nin 2 numaralı ünitesine ilk yakıt yüklemesi başladı.
Yakıt yüklemesi, santralin VVER-1200 reaktörü ile donatılmış 2 numaralı ünitesinde iş takvimine uygun olarak gerçekleştiriliyor. 163 yakıt demetinin ilk serisi 19 Şubat tarihinde Moskova
saatine göre 16: 10'da başarıyla yüklendi. Kalan yüklemenin ise sonraki 5 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk yakıt yüklemesi, reaktörün çalışmaya başlamasını işaret etmesi bakımından büyük bir öneme sahip.
Reaktörde ilk kez bir zincir reaksiyonu başlatılmasıyla ilk kritiklik sağlanmış olacak ve reaktörün daha fazla çalışması için gereken temel parametreler belirlenecek.
Bundan sonraki aşamalar ise; şebekeye bağlantı, güç yükseliş testi ve ticari işlemlerin başlatılmasını içeriyor. Rosenergoatom'un Genel Müdürü Andrei Petrov, "Bu işlem, reaktörün çalıştırılmasının başlangıcını işaret ediyor.
Bu da, Novovoronej-2'deki 2 numaralı ünitenin yapımı ile ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirildiği anlamına geliyor. Daha sonraki operasyonlar üniteyi ilk kritiklik ve elektrik üretimi için hazırlayacaktır. Ünitenin bu yılsonuna kadar ticari faaliyete başlaması planlanıyor" dedi.
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