Akkuyu'ya açık kapılı online tanıtım - Son Dakika

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, düzenlenen 'Açık Kapı Günü' etkinliğinde online olarak tanıtıldı.

Mersin merkez stüdyodan sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı etkinlikte, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçelerinden ve Türkiye'nin farklı kentlerinden vatandaşlar ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Canlı yayında Akkuyu NGS inşaatındaki son durumu mühendisler Özlem Arslan ve Ahmet Yasin Öner, sanal bir turla katılımcıları gezdirirken, halen Rusya 'da eğitimlerini sürdüren genç mühendis adayları ile de canlı yayında video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Akkuyu NGS Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, inşaat sahasını merak eden herkese kapılarını açmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "13 bin kişinin çalıştığı inşaat alanında işler tüm hızıyla devam ediyor ve burada bu faal çalışmalarla geçen her gün, Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor. Bu da birinci ünitenin devreye alınacağı 2023 tarihi" dedi.Zoteeva, Akkuyu NGS'nin dünyada nükleer sektördeki inşaat sahalarının en büyüğü olduğunu ifade ederek, "2 yıl sonra burası artık bir enerji cenneti haline gelecek ve Mersin, Türkiye'nin gururu olacak, çünkü Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali burada işletiliyor olacak. Nükleer santralimiz sağlam, güvenli, modern bir tesistir. Buna şaşırmamak gerek, çünkü tesisin inşaatı; bu tür santrallerin kurulumu konusunda 75 yıllık deneyime sahip Rus nükleer uzmanları ile profesyonel ve yetenekli Türk inşaatçılarının ortak çabaları ile yürütülmektedir. Burada çalışmakta olan inşaat işçilerinin yüzde 80'inden fazlası Türkiye vatandaşıdır" diye konuştu.Şirketin Yapı ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de inşaatın son durumu ve projenin bölgeye sağladığı sosyoekonomik yararlarla ilgili bilgiler vererek, "Bugün tüm sorumlulukla hayallerimizin ve beklentilerimizin gerçekleşmiş olduğunu söylemek istiyorum. Proje hızla gelişiyor. İnşaatın boyutu değişti; yeni binalar inşa edildi, en modern makineler çalışıyor mevcut, eşsiz mühendislik çözümlerini uyguluyoruz. Rus-Türk proje ekibi son üç yılda muazzam bir iş çıkardı. Şu anda üç güç ünitesinde paralel olarak çalışmalar yürütülüyor. Ekim ayında 4 No'lu ünitenin inşaat lisansının alınmasıyla birlikte de dört üniteli santralimizin inşaat lisanslamasını tamamlayarak projenin zirve aşamasına yaklaştık. Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri ve Türk-Rus ilişkilerinde bugüne kadar yapılmış en büyük ortak proje olarak tarihe geçti bile" ifadelerini kullandı.

Sezemin, konuşmasının ardından Gülnar, Erdemli, Silifke ilçelerindeki katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından etkinlik sona erdi.