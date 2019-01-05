AKL Mezunları ve Misafir Sanatçılardan Sanat Şöleni

Ankara Kız Lisesi (AKL) mezunları ve misafir sanatçıların fotoğraf, resim ve heykelden oluşan eserlerinin yer aldığı 1. Karma Sanat Sergisi, Doğa Saygı'nın viyolonsel resitali ile açıldı. Serginin açılışında konuşan AKL Mezunları Derneği Başkanı Av. Canan Yaşar, sanatın dünyaya başka pencerelerden bakabilmek olduğunu belirterek, "Sanatla Kızıldağ yaylasında mavi sedir ağacına yaslanmış güneşin batışını izleyebilirsiniz. Delhi'de ılık bir günde elinde asası ve testisi ile Barahma'dan silahları yok ettiği o kutsal gün anılarını izleyebilirsiniz. Kalki'nin bedeni ile doğan Kaliyuga zamanının huzurunda bir öğle sonu uykusuna dalabilirsiniz. Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin derken şair, sevdiğinizin omzuna yaslanıp Van Gogh'la birlikte yıldızları seyredebilirsiniz. Sanatçı üretirken büyür, o büyüdükçe toplum büyür, dünya büyür, evren büyür. Açtığı her bir pencerede ufkumuz büyür" ifadelerini kullandı.

Sanatın insanlık tarihinin her döneminde var olan, en sağlıklı iletişim biçimi olduğuna dikkati çeken Başkan Yaşar, "Sanat karşı karşıya kalınan psiko-sosyal çıkmazlarda yol açıcı, yıkıcı mesajların önüne de estetik bir settir. Bu sergi ve sanat şöleni sayesinde, insanlığın en temel müştereğinde bir arada bulunma, sanatın dev ve iç açıcı çatısı altında toplanabilme, yaşam telaşesinde soluklanma şansına sahip olduk" diyerek etkinliğe katkıda bulunan sanatçılara ve mezunlara teşekkür etti.

Göktan Güçlü'nün şiir dinletisi ile devam eden serginin ilk günü mezunlardan Şenses Us'un kendisine ait bir şiiri okumasıyla sona erdi. Karma Sanat Sergisi 5 Ocak Cumartesi günü sonuna kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Öte yandan sergi açılışında bir araya gelen AKL mezunları bol bol sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Sergiye Katılan Sanatçılar

Prof. Dr. Adnan Ataç, Ahmet Selim Sabuncu, Ali Candaş, Hikmet Çetinkaya, Hüseyin Sertaş, İlker Şahin, İlknur Gürcan, Kayıhan Keskinoğlu, Monad Balkan, Prof. Dr. Mustafa Ayaz, Yrd. Doç. Nurettin Şahin, Nezafet Özlütürk, Orhan Gürel, Oğuz Sağdıç, Sezai Kara, Selim Güventürk, Tansu Gürpınar, Yaşar Çallı, Prof. Dr. Yıldız Arun, Prof. Dr. Zafer Gencaydın, FSK Başkanı Ömer Gemici, Göker Müftüoğlu, Mehmet Uçar, Selma Sarıca, Şenses Us, A. Mine Kocaefe, Ayten Timuroğlu, Aysel Zerrin Uzun, Akife Dekeli, Ayşe Ergül, Can Kafdağlı, Canan Yenel, Esin Zorkun, Fethiye Alev Akseki, Feyza Öztürk, Handan Güler, Melek Kömü, Mine Koç, Nesrin Karakaymaz, Nergiz Dirlik, Nihal Elmas Kaya, Nihat Evren Derman, Nuray Saygılı, Orhan Güler,Ruhan Özüarı, Rahime Sarıhan, Selva Tüzüner, Sevgi Abanoz, Tülay Çakır, Zeliha Altındal, Zehra Şenel Rodoplu.