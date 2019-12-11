Akla ilk gelen eğlence merkezi belli oldu

Pragma Araştırma'nın gerçekleştirdiği Çocuk Eğlence Merkezleri Araştırması sonucunda ilk akla gelen eğlence merkezi İsfanbul oldu.

Marketing Türkiye için Pragma Araştırma, Çocuk Eğlence Merkezleri Araştırması gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında katılımcılara hem kendi eğlence merkezi tercih kriterleri hem de ebeveynlere göre çocuklarının tercih kriterleri soruldu. Tercih edilen kriterler arasında ebeveynlere göre oyun parklarının güvenliği ilk sırada yer alırken çocuklar için en önemli kriter alandaki oyun çeşitliliği oldu.

Araştırma, ebeveynlerin ve çocukların eğlence merkezi ziyaret davranışları, tercihleri ve tutumlarına dair önemli ipuçları verdi. Araştırmada elde edilen verilere göre ebeveynlerin, çocuklarının tercihleri doğrultusunda İstanbul'da en fazla İsfanbul Tema Park'ı tercih ettiği ortaya çıktı.

Yüzde 59 oranında spontan hatırlanan ilk eğlence merkezi olarak öne çıkan İsfanbul'un tercih edilmesindeki başlıca unsurlar çocukların sevdiği aktivitelerin olması, çocukların bu merkezi beğenmesi ve oyun alanının genişliği oldu.

Eğlence merkezinden yapılan açıklamada ise, "Uluslararası Eğlence Parkları Birliği IAAPA üyesi olan İsfanbul Tema Park'ta ünitelerin üretimi, kurulumu, teknik bakımları ve tüm kontrolleri uluslararası güvenlik standartlarında Avrupalı üretici firmalar tarafından gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.