Akla ilk gelen eğlence merkezi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akla ilk gelen eğlence merkezi belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Akla ilk gelen eğlence merkezi belli oldu

6 saat önce

Pragma Araştırma'nın gerçekleştirdiği Çocuk Eğlence Merkezleri Araştırması sonucunda ilk akla gelen eğlence merkezi İsfanbul oldu.

Akla ilk gelen eğlence merkezi belli oldu, System.String[]

Pragma Araştırma'nın gerçekleştirdiği Çocuk Eğlence Merkezleri Araştırması sonucunda ilk akla gelen eğlence merkezi İsfanbul oldu.

Marketing Türkiye için Pragma Araştırma, Çocuk Eğlence Merkezleri Araştırması gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında katılımcılara hem kendi eğlence merkezi tercih kriterleri hem de ebeveynlere göre çocuklarının tercih kriterleri soruldu. Tercih edilen kriterler arasında ebeveynlere göre oyun parklarının güvenliği ilk sırada yer alırken çocuklar için en önemli kriter alandaki oyun çeşitliliği oldu.

Araştırma, ebeveynlerin ve çocukların eğlence merkezi ziyaret davranışları, tercihleri ve tutumlarına dair önemli ipuçları verdi. Araştırmada elde edilen verilere göre ebeveynlerin, çocuklarının tercihleri doğrultusunda İstanbul'da en fazla İsfanbul Tema Park'ı tercih ettiği ortaya çıktı.

Yüzde 59 oranında spontan hatırlanan ilk eğlence merkezi olarak öne çıkan İsfanbul'un tercih edilmesindeki başlıca unsurlar çocukların sevdiği aktivitelerin olması, çocukların bu merkezi beğenmesi ve oyun alanının genişliği oldu.

Eğlence merkezinden yapılan açıklamada ise, "Uluslararası Eğlence Parkları Birliği IAAPA üyesi olan İsfanbul Tema Park'ta ünitelerin üretimi, kurulumu, teknik bakımları ve tüm kontrolleri uluslararası güvenlik standartlarında Avrupalı üretici firmalar tarafından gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye!
Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti!

Son Dakika Haberleri
22:44 Powell: ABD ekonomisi görünüm olumlu - Ekonomi
22:39 Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasının 2022'de tamamlanacağını açıkladı - Ekonomi
22:33 Gaziantep'te, uluslararası ayakkabı fuarı açıldı - Ekonomi
22:14 "Kültür turizminde geri kalma gibi bir seçeneğimiz yok" - Ekonomi
22:08 Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde değişikliğe gitmediğini duyurdu - Ekonomi
21:39 Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk - Ekonomi
20:33 İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür - Ekonomi
19:59 Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz - Ekonomi
19:22 Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı - Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:55:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akla ilk gelen eğlence merkezi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]