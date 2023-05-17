Akli dengesi bozuk şahıs dehşet saçtı: Kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı - Son Dakika
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Akli dengesi bozuk şahıs dehşet saçtı: Kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı

18.05.2023 01:13

Ankara'da akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen şahıs, eline aldığı bıçakla kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı. Balkondan atlayıp kaçmaya çalışan zanlı polis tarafından yakalandı.

Olay, Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, akıl sağlığı yerinde olmayan Şahin Ş., husumetli olduğu kardeşleri Songül Ş. ile Abbas Ş.'nin bulunduğu eve geldi. Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin Ş. evdeki bıçakla kardeşlerine saldırdı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Akli dengesi bozuk şahıs dehşet saçtı: Kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı

ÖLÜM HABERİNİ DUYAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırıya uğrayan Abbas Ş. yaralı halde evden kaçmayı başarırken, öğretmen olduğu öğrenilen Songül Ş. ise vücuduna aldığı çok sayıdaki bıçak darbesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Songül Ş.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı kardeş Abbas Ş.'nin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Genç kızın ölüm haberiyle sarsılan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Akli dengesi bozuk şahıs dehşet saçtı: Kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı

"ZAFER KUTLAR GİBİ HAREKETLER YAPTI"

Şahin S.'nin ise dehşet estirdiği evin balkonundan zafer kutlar gibi hareketler sergilediği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışan saldırgan kardeş yakalanarak gözaltına alınırken, kan dolduran olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Akli dengesi bozuk şahıs dehşet saçtı: Kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı

"OLAY, AİLE İÇİ HUSUMETTEN OLMUŞ"

Olayın tanıklarından Ayşegül Aksoy, "Bağırma seslerini duyunca pencereden dışarıya baktım. Bir adam ve kadın vardı. İkisi kardeşmiş. Biraz tartıştılar. Saldırganın elleri kan içerisindeydi. Önce evden saldırıya uğrayan diğer kardeşi çıktı. Yaralanmıştı. Taksiyle gitti. Bir dakika sonra saldırgan evdeki kız kardeşini bıçaklamaya başladı. Bıçağı kardeşinin her tarafına vuruyordu. Elinde de balta vardı. Çevredekiler de içeriye bir şeyler attı, saldırgan dursun diye ama durmadı. Ardından da saldırgan balkona gelip zafer kutlar gibi hareketler yaptı. Polisler gelince de balkondan atladı. Yakalanıp gözaltına alındı. Aile içi husumetten olmuş olay" dedi.

Kaynak: İHA
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Çağlayan, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akli dengesi bozuk şahıs dehşet saçtı: Kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı - Son Dakika


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