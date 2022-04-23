Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü

23.04.2022 21:48
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından çıkarılan orman yangınında 1,9 hektar alan zarar gördü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından çıkarılan orman yangınında 1,9 hektar alan zarar gördü.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Susuz bölgesi İncirlik mevkisinde saat 16.10'da orman yangını çıktı. Orman işletme ekipleri, çamlık alanda çıkan orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler yangını 1 saat 15 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Aklı dengesi bozuk şahıs yakmış

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise yangın 4 ayrı noktada, akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından çıkarıldı. Yangına 21 araç, 56 görevli ve 50 gönüllü müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 1,9 hektar çamlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü
Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü

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Orman Genel Müdürlüğü, Vezirköprü, Samsun, Susuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı, 1,9 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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