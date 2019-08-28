Son Dakika Haberleri: Akli dengesi yerinde olmayan adamdan haber alınamıyor
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Akli dengesi yerinde olmayan adamdan haber alınamıyor

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 17 Haziran'da beri evden çıkan 29 yaşındaki Aydın Dağaç'tan haber alınamıyor.

Akli dengesi yerinde olmayan adamdan haber alınamıyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 17 Haziran'da beri evden çıkan 29 yaşındaki Aydın Dağaç'tan haber alınamıyor.

Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmayan 29 yaşındaki Aydın Dağaç isimli genç 17 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Acılı Babası İzzet Dağaç da, ilçe ilçe sokak sokak kayıp oğlunu bir umutla arayarak, bulmaya çalışıyor.

"3 Aydır oğlumu arıyorum"

Çocuğunu her yerde aradığını dile getiren Baba Aydın Dağaç, "3 aydır çocuğumu arıyorum. Çocuğumu arıyorum, aracım olmadığı içinde otobüs ile arıyorum tek başıma. Görenler insanlık namına bana, emniyete haber versinler. Urfa'da çok aradım çoğu kişi Urfa'da diyorlar, Gaziantep'te diyorlar oraya gidiyoruz bulamıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Yenişehir, Şanlıurfa, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
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