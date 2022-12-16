Akli dengesi yerinde olmayan kadının yaşadığı binaya yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi - Son Dakika
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Akli dengesi yerinde olmayan kadının yaşadığı binaya yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi

16.12.2022 20:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kadın tarafından bir evin 3 farklı noktasına koyulan el yapımı patlayıcılar (EYP), Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından imha edildi. Şüpheli kadın psikiyatri servisinde gözlem altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan el yapımı patlayıcı (EYP) gören K.U., ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

3 FARKLI PATLAYICIYI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. PAMİT ekipleri ve bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi. PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü.

Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli şahıs tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Ö.T. isimli şüpheli 16 Aralık 2022 tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akli dengesi yerinde olmayan kadının yaşadığı binaya yerleştirdiği patlayıcılar imha edildi - Son Dakika

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