AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN KİŞİ METRUK BİNAYI YAKTI - Son Dakika

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangını, akli dengesi yerinde olmayan S.U. (38) adlı kişinin çıkardığı belirtildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Kepez İlçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan metruk binada çıktı. Binadan duman çıktığını gören mahalleli, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen S.U. adlı kişiyi gözaltına aldı. S.U'nun iki çalılık alanı da yaktığı da öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.U. daha sonra serbest bırakıldı.