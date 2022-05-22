Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı - Son Dakika
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Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı

22.05.2022 16:42

Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı Şırnak'tan Diyarbakır'a vaka getirip park halinde olan ambulansın camı akli melekesi yerinde olmayan şahıs tarafından kırıldı.

Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı

DİYARBAKIR - Şırnak'tan Diyarbakır'a vaka getirip park halinde olan ambulansın camı akli melekesi yerinde olmayan şahıs tarafından kırıldı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak'tan Diyarbakır'a vaka getiren sağlık ekipleri, vakayı bıraktıktan sonra bir mekanda yemek yedi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yemekteyken iddiaya göre, park halindeki ambulanslarının camı akli melekeleri yerinde olmayan bir şahıs tarafından taşla kırıldı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı söylenirken sağlıkçılar, ifade vermek üzere Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Öte yandan, iddiaya göre, aynı saldırgan son günlerde ambulans camlarını kırdığı öğrenildi.

Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı
Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı
Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı
Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akli dengesi yerinde olmayan şahıs park halindeki ambulansın camını kırdı - Son Dakika


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