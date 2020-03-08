Akli dengesi yerinde olmayan şahsın korona virüsü iddiası hastanede paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akli dengesi yerinde olmayan şahsın korona virüsü iddiası hastanede paniğe neden oldu - Son Dakika

Akli dengesi yerinde olmayan şahsın korona virüsü iddiası hastanede paniğe neden oldu

6 saat önce

Akli dengesi yerinde olmayan şahsın korona virüsü iddiası hastanede paniğe neden oldu Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan adam hastanede korona virüsüne yakalandığını iddia edince panik yaşandı.

Akli dengesi yerinde olmayan şahsın korona virüsü iddiası hastanede paniğe neden oldu

BURSA - Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan adam hastanede korona virüsüne yakalandığını iddia edince panik yaşandı. Şahısta hastalığa ait bulguya rastlanmazken, şahsın bir gün önce de hastaneye giderek aynı şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Edilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan E.O. (68), 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek sağlık personeline İtalya'dan geldiğini ve korona virüsüne yakalandığını söyledi. Bunun üzerine hastanede panik yaşanırken, sağlık ekipleri E.O.'yu karantina alanına aldı. Hastane yönetimi tedbir olarak bir süre hasta kabul etmezken, hastane içindeki vatandaşlara da maske dağıtıldı. E.O.'ya yapılan testlerde hastalığa dair bir bulguya rastlanmazken, yaşlı adam iddiasında devam etti. Hastane yönetiminin ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, E.O.'nun hastaneden kaçtığını öğrendi. Ekipler, E.O.'nun olaydan bir gün önce yine aynı şikayetle Bursa Şehir Hastanesine gittiğini, burada da gözlem altına alındığını ve test sonuçlarının temiz çıktığını öğrendi. E.O.yu yakalamak için harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi dün gece evinde gözaltına aldı. Yaşlı adamın ailesi ile görüşen ekipler, E.O.'nun eskiden iş adamı olduğunu ve iflas etmesinin ardından akli dengesinin bozulduğunu, İtalya'ya gitmediğini tespit etti.

Akli dengesi yerinde olmayan şahsın korona virüsü iddiası hastanede paniğe neden oldu

Mudanya, İtalya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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