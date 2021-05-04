Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ta forma giydiği yıllarda taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaş formasına bakarken çektiği videoyu paylaştı. Talisca'nın bu paylaşımı, transfere yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı

ÇİN'DE MUTSUZ

Anderson Talisca, geçtiğimiz haftalarda açtığı canlı yayınlarda da Beşiktaş'a karşı olan sevgisi ve özleminden bahsetmişti. Çin'de mutsuz olduğu belirtilen yetenekli futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönme düşüncesi var. Ancak Beşiktaş'ın Talisca'yla ilgili planları bilinmiyor.

"HADİ BEŞİKTAŞ'A GİDELİM"

Eski Beşiktaşlı Adriano ile canlı yayında sohbet eden Talisca'ya, tecrübeli sol bekten çağrı gelmişti. Adriano, "Beşiktaş'a çağırıyorlar Talisca. Hadi Beşiktaş'a dönelim" mesajı atmıştı.