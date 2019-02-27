Akm Başkanlığı, 13. Ankara Kitap Fuarı'nda Kitapseverlerle Buluştu
25 dakika önce
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları 15-24 Şubat 2019 tarihlerinde 13. Ankara Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu.
Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı yayınları 15-24 Şubat 2019 tarihlerinde 13. Ankara
Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 15-24 Şubat 2019 tarihlerinde 13. Ankara Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu. ATO Congresium'da 300'ü aşkın yayınevini buluşturan fuarda, Türkiye
'nin ünlü yazarlarının katıldığı imza ve söyleşi günlerinin yanı sıra panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri de düzenlendi. 500'e yakın yayının bulunduğu fuarda AKM
sergiliğine okuyucular yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınlarının tamamı yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuldu. Ankaralı kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği fuar, 24 Şubat Pazar akşamı sona erdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:10 Kaynak: İHA
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