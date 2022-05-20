AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı - Son Dakika
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AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı

20.05.2022 08:29
AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlik Konseri verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlik Konseri verildi.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Pia Düzgit yönetti. Başkemancı ise Seda Subaşı Yalçın oldu. Konserin genç solistleri Enes Pektaş, Vedat Sezer, Ekin Tuna Tatar, Yasemin Ek, Doğa Yürümez, Berfin Ayna, Ecem Arıcasoy, Nazlıcan Karakaş, Nergis Boran, Samet Yon Boydağ, Eda Aslan ve Ece Ata ilk kez orkestra eşliğinde sahneye çıkmanın heyecanını yaşadılar. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Figaro'nun Düğünü', 'Don Giovanni', 'Così Fan Tutte', Gaetano Donizetti'nin 'Don Pasquale' Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata', Charles Gounod'un 'Romeo ve Jülyet' Jacques Offenbach'ın 'Hoffmann'ın masalları' ve Giacomo Puccini'nin 'La Bohème' operalarından aryalar Mozart'ın Korno ve Klarnet Konçertoları, Jules Massenet'in 'Méditation' adlı parçası solo olarak konserde seslendirildi.


AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı
AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKM'de 19 Mayıs 'Gençlik Konseri'yle kutlandı - Son Dakika
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