Son Dakika Haberleri: AKM'de "Bavul'' Tiyatroseverler İle Buluşacak

AKM'de "Bavul'' Tiyatroseverler İle Buluşacak

1 saat önce

İzmir'de kültür ve sanatın kalbinin attığı Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Ocak 2019'da da pek çok tiyatro, sempozyum, oyun, gösteri ve eğitime ev sahipliği yapacak.

AKM'de

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Bavul'' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyun, 20 Ocak 2019 saat 18.00'da başlayacak.

Yapımcılığını Osman Genç'in üstlendiği ve yönetmenliğini Levent Tülek'in yaptığı oyunda, sahnelerin usta isimlerinden Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay veYasemin Hadivent yer alacak.

Senaryosunu Sam Bobrick'in yazdığı Bavul, günümüz insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları esprili bir şekilde ele alıyor. Oyunda zıt iki karakterin çılgın, delice, kahkaha dolu karşılaşmalarına değiniliyor. Hikâye, çaresiz ve huysuz bir adamın, havaalanında bavulunun yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasıyla başlıyıp, ilginç ve komik olaylarla devam ediyor.

Modern insanın bugününe mizahi bir dille bakan oyun, tiyatroseverleri ile buluşmayı bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:52 Kaynak: Bültenler

Ege Üniversitesi, AKM, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak

Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz? CHP Milletvekili Murat Emir: AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın İstifa Etmemesi Anayasa İhlalidir, AYM'ye Gideceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:52:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKM'de "Bavul'' Tiyatroseverler İle Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]