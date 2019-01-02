AKM'de "Bavul'' Tiyatroseverler İle Buluşacak

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Bavul'' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyun, 20 Ocak 2019 saat 18.00'da başlayacak.

Yapımcılığını Osman Genç'in üstlendiği ve yönetmenliğini Levent Tülek'in yaptığı oyunda, sahnelerin usta isimlerinden Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay veYasemin Hadivent yer alacak.

Senaryosunu Sam Bobrick'in yazdığı Bavul, günümüz insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları esprili bir şekilde ele alıyor. Oyunda zıt iki karakterin çılgın, delice, kahkaha dolu karşılaşmalarına değiniliyor. Hikâye, çaresiz ve huysuz bir adamın, havaalanında bavulunun yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasıyla başlıyıp, ilginç ve komik olaylarla devam ediyor.

Modern insanın bugününe mizahi bir dille bakan oyun, tiyatroseverleri ile buluşmayı bekliyor.