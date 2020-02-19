AKM'de, 'Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım' konulu sağlık konferansı düzenlendi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve SAÜEAH iş birliğiyle 'Çocuklarda Akciğer Hastalıkları ve Astım' konulu sağlık konferansı düzenlendi.



AKM'de gerçekleştirilen konferansa Prof. Dr. Bülent Karadağ konuşmacı olarak katılırken, programda Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Marifet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Sakarya Vakfı Koleji öğrencileri ve çok sayıda konuk yer aldı. Prof. Dr. Bülent Karadağ, konferanstan sonra öğrencilerden ve velilerden gelen astım hastalığıyla ilgili soruları cevapladı.



Astım hastalığının belirtilerinden örnekler vererek konuşmasına başlayan SAÜEAH Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Karadağ, "Çocuklarda okul dönemlerinde hastalık çoğalan astım, alerjik bir rahatsızlıktır. Anneye ve babaya ayrıntılı sorularla çoğu hastada teste gerek kalmadan tanı konulabilir. Doğal tedavi yöntemleri ve ilaçların düzenli olarak kullanılması tedavi sürecini etkiler. Tedavi en az 3 ay sürer ve 3 ayın sonunda bir doktorla görüşülmesi gerekir. Astım spreyleri, içerisinde kortizon barındırmasına rağmen nefes yoluyla alındığı için zararlı değildir. Astım ilaçlarını; uygun tedavi, ilaçla doktor kontrolünde ve düzenli kullandıktan sonra bağımlılık yapmaları söz konusu değildir. Ailelerin bir diğer yanlışı da çocuklarında astım var diye evlerine hapsetmeleridir. Çocuklar yaşıtlarının yer aldığı çeşitli aktivasyonlara katılmalıdır. Çocuk astım hastaları, astımla ilgili bilgi sahibi olmalı ve ilaç kullanımını öğrenmelidir. Astım hastalığında ruhsal durum da çok önemlidir. Anne ve babalara büyük görev düşüyor" dedi. - SAKARYA