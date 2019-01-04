AKM'de Dental Sempozyumu Gerçekleştirilecek

Programın ilk gününde Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Türkoğlu, "İmplant Çevresi Hastalıkları Tanı ve Tedavisi'' konulu sunum gerçekleştirecek. Diş Hekimi Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı'nın yapacağı "Anterior Bölge Direkt Kompozit Restorasyonlarında Klinik İpuçları'' başlıklı sunum ile devam edecek olan etkinlikte Dr. Deniz Eski,"Diş Hekimliğinde Sağlık Ekonomisi'' ve Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi RestoratifDiş Tedavisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Can,"Universal Adezivler; Gerçekten Her Derde Deva Mı?"konularında bilgiler verecek.

Programın ikinci günü ise İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Aslan Gökbuget'in "Estetik Zonda Immediate Implant Uygulamaları'' sunumu ilebaşlayacak. Okan ÜniversitesiRestoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Arzu Aykor,"Kompozitte Universal Çözümler'' hakkında bilgi verecek. Sempozyum,Okan Üniversitesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baybora Kayahan'ın "Adım Adım Kanal Tedavisi, Temel Kavramlar veGüncel Yaklaşımlar'' sunumu ile sona erecek.