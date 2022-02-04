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AKM'de "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" konseri gerçekleşecek - Son Dakika

AKM'de "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" konseri gerçekleşecek

04.02.2022 15:36
AKM'de "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" konseri gerçekleşecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları, "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları, " Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" başlıklı konserde sahne alacak.

Librettosunu Lorenzo da Ponte'nin yazdığı Don Giovanni Operası'nın anlatımlı sunulacağı konser, 7 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Kara komedi türündeki eserin ve karakterlerin analizleri de konserde seyircilere aktarılacak.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği, opera literatürünün baş yapıtları arasında yer alan eser, kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın İspanyol asilzade Don Giovanni'nin maceralarını anlatıyor.

İDOB Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın anlatımında gerçekleşecek gösterimde, Don Giovvanni'yi Caner Akgün, Leporello'yu Işık Belen, Donna Anna'yı Hale Soner Kekeç, Donna Elvira'yı Barbora Hitay, Don Ottavio'yı Ufuk Toker, Zerlina'yı Bezmi Hazal Ekşi, Masetto'yu Emre Güngör, Il Commendatore'yi Göktuğ Alpaşar canlandıracak.

Şefliğini Volkan Akkoç'un üstlendiği İDOB korosuna, piyanosuyla Fügen Yiğitgil eşlik edecek.

Konser, 12 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yeniden seyircinin beğenisine sunulacak.

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Don Giovanni, İstanbul, Opera, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKM'de 'Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?' konseri gerçekleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKM'de "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" konseri gerçekleşecek - Son Dakika
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