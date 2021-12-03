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AKM'de "Rus Romantikleri" konseri verilecek - Son Dakika

AKM'de "Rus Romantikleri" konseri verilecek

03.12.2021 12:10
AKM'de "Rus Romantikleri" konseri verilecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), AKM'de yarın akşam "Rus Romantikleri" konseri verecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), AKM'de yarın akşam "Rus Romantikleri" konseri verecek.

Konser, yarın akşam AKM'nin Çok Amaçlı Salon'unda gerçekleşecek.

Romantik dönem Rus bestecilerinden icracı, besteci, orkestra şefi ve sanatsal deha olarak hatırlanan Sergey Rahmaninov, müziği uluslararası alanda kalıcı bir etki bırakan unutulmaz besteci Pyotr İlyiç Çaykovski, Rus müziğinin yenilikçilerinden, Batı müziğinin yerleşik geleneklerine meydan okuyarak, benzersiz bir Rus müzikal kimliği elde etmeye çalışan Modest Mussorgsky, müzik otoritelerince orkestrasyon ustası olarak görülen, milliyetçi bir klasik müzik tarzı geliştiren Nikolai Rimsky-Korsakov'unn eserleri konserde yorumlanacak.

Olena Şenol'un piyanist olarak sahne alacağı konserde, eserleri İDOB solistleri Esra Abacıoğlu Akcan, Suat Arıkan, Kenan Dağaşan ve Evren Ekşi seslendirecek.

İstanbul, Opera, Rus, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKM'de 'Rus Romantikleri' konseri verilecek - Son Dakika


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