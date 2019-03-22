Son Dakika Haberleri: AKM'de Türk Sanat Müziği Rüzgârı Esti

AKM'de Türk Sanat Müziği Rüzgârı Esti

1 saat önce

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yaşlıya Saygı Haftası" kapsamında Türk Sanat Müziği etkinliği gerçekleştirildi.

AKM'de Türk Sanat Müziği Rüzgârı Esti, System.String[]

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen konsere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Etkinlik kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesindeki İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilatasyon Merkezi Türk Sanat Müziği Korosunun konser programı, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Koro Şefliğini Gürkan Öztürk'ün yaptığı konserde; kanunda Ümit Şen, kemanlarda Burak Şenışık, Levent Düzağaç, klarnette Mehmet Ilgar, bateride Yılmaz Yıldız, udda Selim Damcıdağ, klavyede Kubilay Büyükhatipoğlu, ritim sazlarda Serkan Sarıalioğlu ve Serpil Heparayan gibi isimler orkestrayı oluşturdu. Konser, Hicaz makamından Avni Anıl bestesi olan "Sefalar Getirdiniz" parçası ile başladı ve birbirine bağlı iki rast makamından iki eserle devam etti. Konserde, "Hicran Olacak Aşkın Sonu", "Saçının Tellerine Gönlümü Taktım Kader", "Karabiberim Nasıl Ederim", "Eledim Eledim" gibi pek çok eser, İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilatasyon Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından seslendirildi.

Etkinlikte,İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilatasyon Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Dinç Gülbayır Bölükbaşı, bestesi Alaeddin Yavaşça'ya ait olan "Ümitsiz Bir Aşka Düştüm Ağlarım Ben Halime" eserini seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:59 Kaynak: Bültenler

İzmir, Ege Üniversitesi, AKM, Güncel
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