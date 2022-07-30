İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

AKM'de yapılan törenden kesitler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması
Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması
Naaşın salondan çıkarılışı
Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile röportaj İSTANBUL - İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor.
"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem için ilk tören AKM'de düzenlendi.
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