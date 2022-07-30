İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika
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İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

30.07.2022 14:54
İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

AKM'de yapılan törenden kesitler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması Naaşın salondan çıkarılışı Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile röportaj İSTANBUL - İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor.

AKM'de yapılan törenden kesitler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması

Naaşın salondan çıkarılışı

Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile röportaj İSTANBUL - İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor.

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem için ilk tören AKM'de düzenlendi.

YORUMLAR
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İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor Ünlü sanatçı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi Ünlü sanatçı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi
Kaynak: AA

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İlhan İrem, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika
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