İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

AKM'de yapılan törenden kesitler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması

Naaşın salondan çıkarılışı

Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile röportaj İSTANBUL - İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor.

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem için ilk tören AKM'de düzenlendi.