AKM'deki Gala Konser uzun süre ayakta alkışlandı - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları, ünlü operaların unutulmaz aryalarından oluşan bir repertuvarla "Gala Konseri" verdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Kültür Merkezindeki (AKM) konser, uzun süre ayakta alkışlandı.

Konserde, Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", "Atilla", "La Traviata", "Aida", "Don Carlo", Georges Bizet'nin "Carmen", Giacomo Puccini'nin "Tosca", "Le Villi", "Turandot", Charles Gounod'nun "Faust" operalarından aryalar seslendirildi.

Şef Zdravko Lazarov'un yönettiği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasına(İDOB) başkemancı Oleksandr Samoylenko eşlik etti.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile İDOB müdürü ve sanat yönetmeni Suat Arıkan'ın da sahne aldığı konserde ayrıca Seda Aracı Ayazlı, Bülent Bezdüz, Aykut Çınar, Eylem Demirhan Duru, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Eralp Kıyıcı ve Mine Kurtoğlu solist olarak sahne aldı.