AKM'deki 'Mozaik' konserine sanatseverlerden yoğun ilgi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 150 sanatçının sahnede yer aldığı 'Mozaik' isimli dev konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılış haftasında 'Mozaik' isimli bir konser düzenledi. İhsan Özer'in sanat yönetmenliğini yaptığı konserde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluk sanatçılarından oluşan 150 kişilik grup sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy' un da katıldığı konser, Türk müzik kültürünün farklı renkleri, eşsiz bir sahne şovu ve teknolojiyle birleşerek izleyenlere güzel anlar yaşattı. Birçok sanatseverin katıldığı konser izleyenlerden beğeni topladı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinliklerin süreceği öğrenildi.

(Ömer Faruk Yıldız - Abdullah Altunbaş/İHA)