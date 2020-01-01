AKM hem engelsiz merkez hem de dumansız hava sahasıyla konuklarını ağırlayacak - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Atatürk Kongre Merkezi (AKM) engeller bireylerin merkez içinde yaşayabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldırırken artık konuklarını 'Dumansız Hava Sahası' ile ağırlayacak.



Engeller ortadan kalktı



Yıl içerisinde birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Kongre Merkezi'nde, engelli öğrenci ve vatandaşların etkinlikte rahat etmeleri adına özel alan oluşturuldu ve sponsorlar sayesinde tekerlekli sandalyeler alınarak engelli bireylerin sosyal hayatta aktif bir şekilde yer almaları için gerekli koşullar iyileştirildi.



Kongre merkezi de artık 'Dumansız Hava Sahası'



Etkinliklere katılan öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğine önem vermelerinin yanında 'Dumansız Hava Sahası' ile sosyal bir sorumluluğu da yerine getirdiklerini ifade eden Kültür Hizmetleri Şube Müdürü Kerem Bozyiğit, 2019 yılı içerisinde 457 etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Bozyiğit, "Kongre merkezimiz artık bir yaşam alanı gibi çalışıyor. Etkinliklerimize, katılan öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Bu konuyla alakalı iş sağlığı ve güvenliği birimimiz ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda tedbirlerimizi alıyoruz. Engelli bireylerin merkezimiz içinde yaşayabilecekleri sıkıntıları gidermek için bir dizi iyileştirme yaptık. Son olarak kongre merkezimizi 'Dumansız Hava Sahası' ilan ettik" dedi. - AYDIN