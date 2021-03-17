AKM inşaatında asma tavan çöktü - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taksim Meydanı'nda inşaat çalışması süren AKM'de, henüz belirlenemeyen nedenle asma tavan çöktü.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti