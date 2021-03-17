AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI - Son Dakika

AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
17.03.2021 19:57
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Taksim'de inşası süren AKM'de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.
- İstanbul
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