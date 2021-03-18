Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
18.03.2021 12:23
Son dakika gelişmesine göre ATATÜRK Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü.
ATATÜRK Kültür Merkezi (AKM
) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Taksim'de inşası süren AKM'de dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.Öte yandan çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle işçilerin kaçıştığı görülüyor.
- İstanbul
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