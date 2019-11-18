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Son Dakika Güncel AKM İNŞAATINDA KAZA; 1 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

AKM İNŞAATINDA KAZA; 1 İŞÇİ YARALANDI

6 saat önce

TAKSİM'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışan işçi üzerine inşaat kalıbı düşmesiyle yaralandı.

AKM İNŞAATINDA KAZA; 1 İŞÇİ YARALANDI, System.String[]
TAKSİM'de yapımı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışan işçi üzerine inşaat kalıbı düşmesiyle yaralandı.

Taksim'de yapımına devam edilen yeni AKM inşaatında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre işçilerden Cengiz Bozkurt'un üzerine inşaat kalıbı düştü. Diğer işçiler, Bozkurt'un yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bozkurt ambulansla, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bozkurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ambulans

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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