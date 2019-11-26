Son Dakika Haberleri: AKM inşaatında kaza; 1 işçi yaralandı
Son Dakika Güncel AKM inşaatında kaza; 1 işçi yaralandı - Son Dakika

AKM inşaatında kaza; 1 işçi yaralandı

6 saat önce

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.

AKM inşaatında kaza; 1 işçi yaralandı, System.String[]
Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.

Taksim Meydanı'nda yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi inşaatında sabah saat 09.30 sıralarında bir işçi bilinmeyen bir nedenle yüksekten düşerek yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Taksim, Sabah, İşçi, AKM, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKM inşaatında kaza; 1 işçi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]