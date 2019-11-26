Son Dakika Haberleri: AKM İNŞAATINDA KAZA; 1 İŞÇİ YARALANDI
Son Dakika Güncel AKM İNŞAATINDA KAZA; 1 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

AKM İNŞAATINDA KAZA; 1 İŞÇİ YARALANDI

6 saat önce

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.

AKM İNŞAATINDA KAZA; 1 İŞÇİ YARALANDI, System.String[]
Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.

Taksim Meydanı'nda yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi inşaatında sabah saat 09.30 sıralarında bir işçi bilinmeyen bir nedenle yüksekten düşerek yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Taksim, Sabah, İşçi, AKM, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
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