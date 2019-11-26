AKM İNŞAATINDA KAZA; 1 İŞÇİ YARALANDI
6 saat önce
Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.
Taksim Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM
) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.
Taksim Meydanı'nda yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi inşaatında sabah saat 09.30 sıralarında bir işçi bilinmeyen bir nedenle yüksekten düşerek yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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