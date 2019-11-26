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AKM inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı
6 saat önce
Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.
Taksim Meydanı'nda inşaat çalışmaları süren AKM'de ismi öğrenilemeyen bir işçi, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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