Ayrıca toplumu bilinçlendirmek adına bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren GE Healthcare, İstanbul Gönüllüleri ile iş birliği yaparak düzenlenecek seminerlerle kadınları meme kanserine karşı bilinçlendirecek.

Kaynak: AA

Türkiye, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AKM meme kanserinde farkındalık için pembe renge büründü - Son Dakika

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