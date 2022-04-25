AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek - Son Dakika
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AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek

25.04.2022 15:53
AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla heykel yarışması düzenliyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla heykel yarışması düzenliyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, AKM'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek.

Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, AKM'nin Taksim Meydanı'na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi'nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.

Taksim Meydanı'ndan da görülebilecek olan eser, Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu seçilecek.

Birinci 150 bin lira ödül kazanacak

AKM'nin ikonik mimarisine katkıda bulunması beklenen eserin sahibi, 150 bin liranın sahibi olacak.

İkincinin 100 bin, üçüncünün 50 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada, mansiyona değer görülen üç eserin sahibine ise 20 bin lira takdim edilecek.

Fiziksel ya da dijital sunumların yanı sıra tasarım eserlerin maketleriyle başvuru yapılabilen yarışmanın son başvuru tarihi 25 Temmuz olacak.

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olan herkes eserleriyle katılabilecek. Derece alan ve mansiyona layık bulunan heykeller, 15 Ağustos'ta düzenlenen kolokyum (bilimsel toplantı) ve ödül töreni sonrasında akmistanbul.gov.tr'de duyurulacak.

1968'deki yarışmayı kazanan eserler yeni AKM'de sergileniyor

AKM'nin eski binası 1968'de hizmete girdikten sonra düzenlenen yarışmayı kazanan resim dalı birincileri Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli'nin eserleri yeni AKM'nin opera fuayesinde, heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin'in bronz heykeli ise yapının girişindeki havuzun kenarında sergileniyor.

Aynı yarışmada ödül alan ve eski AKM binasının iç mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, Türkiye'nin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Heykel Yarışması, kazanımları bugüne dek ulaşan 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve AKM'nin kültürel devamlılık misyonunu hayata geçirmesi itibarıyla da önem taşıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Taksim, Heykel, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKM'nin yeni heykeli yarışmayla seçilecek - Son Dakika


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