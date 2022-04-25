Akm, Yeni Binasını Tamamlayacak Heykeli Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akm, Yeni Binasını Tamamlayacak Heykeli Arıyor

25.04.2022 18:44
Akm, Yeni Binasını Tamamlayacak Heykeli Arıyor

İstanbul’da yıkılıp yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yeni binasını tamamlayacak heykel için yarışma düzenliyor. Yarışmayı kazanan heykel, AKM ile Mete Caddesi’nin kesiştiği noktaya yerleştirilecek. Yarışmada birinci olan heykeltıraşa 150 bin lira ödül verilecek.

İstanbul'da yıkılıp yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yeni binasını tamamlayacak heykel için yarışma düzenliyor. Yarışmayı kazanan heykel, AKM ile Mete Caddesi'nin kesiştiği noktaya yerleştirilecek. Yarışmada birinci olan heykeltıraşa 150 bin lira ödül verilecek.

AKM'nin heykel yarışmasına ilişkin ilanda, yarışmanın konu su, "Görsel ve/veya algısal, kavramsal sanat değerleri, yapının iç ve/veya dış mekanlarının ve kentsel mekanların mimari ve peyzaj değerleri ile bütünleşebilen, her türlü teknik ve/veya teknolojik uygulamaları ile resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray, mozaik ve su/ışık/ ses efektleri ve benzeri yöntemlerle elde edilen eserler" olarak anlatıldı.

Yarışmanın birincisine 150 bin, ikincisine 100 bin, üçüncüsüne 50 bin lira ödül verilecek. Yarışmayı kazanan sanatçının eseri, AKM ile Mete Caddesi'nin kesiştiği noktaya yerleştirilecek.

İlanda, heykelin, "İstanbul AKM cephesinin kalıcı bir parçası haline geleceğinden mekansal bütünlüğe uygun, İstanbul AKM'nin meydanla iletişimine katkıda bulunacak şekilde ve kimliğine uygun, eserin yerleştirileceği alanın koordinatlarına uygun, eserin arkasında yer alan ağaca zarar vermeyecek ve ağaçla uyum içinde olacak şekilde, yakın çevre ile uyum içinde ve Taksim Meydanı'ndan algılanacak şekilde tasarlanması gerektiği" belirtildi.

Yarışmanın asli jüri üyeliğini mimar-sanatçı Celaleddin Çelik, sanatçı Günseli Kato, sanatçı-akademisyen Hüsamettin Koçan, mimar Murat Tabanlıoğlu, heykeltıraş Osman Dinç, heykeltıraş Seçkin Pirim ve sanatçı Şakir Gökçebağ yapacak.

Sanatçı İsmail Eğler, sanatçı Mehmet Ali Uysal, sanatçı-akademisyen Rıfat Şahiner, sanatçı-akademisyen Tansel Türkdoğan da yedek jüri üyesi olacak. Yarışmanın raportör kurulu ise kültür ve turizm uzmanı Başar Çavuşoğlu, arkeolog Elanur Evci Ercan ile tasarım ve sanat danışmanı Elif Bozkurt'tan oluşacak.

YORUMLAR
500
Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akm, Yeni Binasını Tamamlayacak Heykeli Arıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
18:37 BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
18:33 Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü!
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:08 Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
17:55 Kuruluş Osman oyuncusu, New York'ta 1915 protestosu yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 18:51:59. #1.13#
SON DAKİKA: Akm, Yeni Binasını Tamamlayacak Heykeli Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement