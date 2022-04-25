Akm, Yeni Binasını Tamamlayacak Heykeli Arıyor - Son Dakika

İstanbul'da yıkılıp yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yeni binasını tamamlayacak heykel için yarışma düzenliyor. Yarışmayı kazanan heykel, AKM ile Mete Caddesi'nin kesiştiği noktaya yerleştirilecek. Yarışmada birinci olan heykeltıraşa 150 bin lira ödül verilecek.

AKM'nin heykel yarışmasına ilişkin ilanda, yarışmanın konu su, "Görsel ve/veya algısal, kavramsal sanat değerleri, yapının iç ve/veya dış mekanlarının ve kentsel mekanların mimari ve peyzaj değerleri ile bütünleşebilen, her türlü teknik ve/veya teknolojik uygulamaları ile resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray, mozaik ve su/ışık/ ses efektleri ve benzeri yöntemlerle elde edilen eserler" olarak anlatıldı.

Yarışmanın birincisine 150 bin, ikincisine 100 bin, üçüncüsüne 50 bin lira ödül verilecek. Yarışmayı kazanan sanatçının eseri, AKM ile Mete Caddesi'nin kesiştiği noktaya yerleştirilecek.

İlanda, heykelin, "İstanbul AKM cephesinin kalıcı bir parçası haline geleceğinden mekansal bütünlüğe uygun, İstanbul AKM'nin meydanla iletişimine katkıda bulunacak şekilde ve kimliğine uygun, eserin yerleştirileceği alanın koordinatlarına uygun, eserin arkasında yer alan ağaca zarar vermeyecek ve ağaçla uyum içinde olacak şekilde, yakın çevre ile uyum içinde ve Taksim Meydanı'ndan algılanacak şekilde tasarlanması gerektiği" belirtildi.

Yarışmanın asli jüri üyeliğini mimar-sanatçı Celaleddin Çelik, sanatçı Günseli Kato, sanatçı-akademisyen Hüsamettin Koçan, mimar Murat Tabanlıoğlu, heykeltıraş Osman Dinç, heykeltıraş Seçkin Pirim ve sanatçı Şakir Gökçebağ yapacak.

Sanatçı İsmail Eğler, sanatçı Mehmet Ali Uysal, sanatçı-akademisyen Rıfat Şahiner, sanatçı-akademisyen Tansel Türkdoğan da yedek jüri üyesi olacak. Yarışmanın raportör kurulu ise kültür ve turizm uzmanı Başar Çavuşoğlu, arkeolog Elanur Evci Ercan ile tasarım ve sanat danışmanı Elif Bozkurt'tan oluşacak.