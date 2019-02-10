Akm Yeniden Gençlerin Buluşacağı Bir Mekan Olacak"
11 dakika önce
Atatürk Kültür Merkezinin temel atma töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "AKM yeniden gençlerin buluşacağı bir mekan olacak.
Atatürk
Kültür Merkezinin temel atma töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, "AKM
yeniden gençlerin buluşacağı bir mekan olacak. Sanatçılarımız sanatseverlerle yeniden merhaba diyerek kucaklaşacaklar" dedi. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Yıldırım, yeni Atatürk Kültür Merkezinin tamamlanmasıyla herkesin merakla ve büyük bir arzuyla gelerek vakit geçireceği kültür ve sanat merkezlerinin icra edileceği bir mekan olacağını kaydetti. Yıldırım, "Atatürk Kültür Merkezinin en önemli özelliği, Gümüşsuyu'ndan Taksime bir kültür sokağını geçerek Taksim Meydanı'na ulaşması. Sokağın her iki tarafından kütüphaneler, kafeler, birçok etkinliğin gerçekleşeceği bir yer olacak. Bitirildiğinde herkesin merakla ve büyük bir arzuyla gelerek vakit geçireceği kültür ve sanat merkezlerinin icra edileceği bir mekan olacak. AKM yeniden gençlerin buluşacağı bir mekan olacak. Sanatçılarımız sanatseverlerle yeniden merhaba diyerek kucaklaşacaklar. İstanbul'un markasına değer katacak tablo gibi bir eser olmuş olacak" dedi.
(Serdal Altıntepe
- Şeyda Kübra Ayaz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
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