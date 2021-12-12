AKMAN AİLESİ MADAM'A KAVUŞTU - Son Dakika

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kulübesinden kaçırılan Alman kurdu cinsi 'Madam?, konunun haber olmasının ardından vatandaşın ihbarı sonucu bir apartmanın önünde ağaca iple bağlı halde bulundu. Metin Akman, evlerinin en küçük bireyi olan Madam'ın bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını, şüphelilerin bulunup cezalarını çekmesini istediğini söyledi.

Olay, 5 Aralık'ta meydana geldi. Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi Yalı Apartmanı'nda oturan Meltem-Metin Akman çiftinin 5 yaşındaki köpekleri Alman kurdu 'Madam?, bahçelerinde bulunan kulübesinden kaçırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Akman çifti, kapüşonlarıyla yüzünü gizlemiş 2 kişinin kulübesini açarak köpeği aldıklarını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Akman çifti, sosyal medyadan da duyuru yaptı. DHA'nın haberini okuyan bir kişi, Akman ailesine ulaşarak köpeğin ağaca bağlanmış şekilde gördüğü ihbarında bulundu. Verilen adrese giden Akman çifti, köpeğin sokakta bulunan bir ağaca başlanmış şekilde terk edildiğini gördü. Madam'ın bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşayan Akman çifti, köpekleriyle evlerine geri döndü.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Metin Akman, Madam'ın kaçırılmasının haber olmasının ardından bir kadının kendilerine ulaşarak bir köpeğin sokaklarında ağaca bağlanmış olarak bırakıldığını ve kendi köpekleri olabileceğini söyledi. Verilen adrese gittiklerinde köpeğin Madam olduğunu fark ettiklerin anlatan Akman, "Köpeğimizi oradan aldık. Çok mutlu olduk. Bu süreçte konunun haber olmasının ardından paylaşımlar yapan dostlarımıza ve Ereğli halkına teşekkür ediyorum. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu konuda suçlulara karşı duyarlılık çok önemliydi. Emniyet müdürlüğü ekipleri eminim ki suçlularla ilgili de kısa sürede bir sonuca varacaklar. Suçlularında en kısa zamanda bulunacağını düşünüyorum." dedi.