Akman Holding'den Kanada'da ikinci dev proje - Son Dakika

Akman Holding'den Kanada'da ikinci dev proje

İnşaat, turizm, gıda ve otomotiv gibi sektörlerde 40 yıllık birikime sahip Akman Holding, Kanada'daki şirketi SAMM Developments aracılığıyla ülkede ikinci dev projesine başladı.

Akman Holding'den Kanada'da ikinci dev proje, System.String[]

İnşaat, turizm, gıda ve otomotiv gibi sektörlerde 40 yıllık birikime sahip Akman Holding, Kanada'daki şirketi SAMM Developments aracılığıyla ülkede ikinci dev projesine başladı.

Akman Holding'den yapılan açıklamaya göre, Toronto'da, bölgenin en büyük projesi The Kennedy Condominiums'ı tamamlayan şirket, karma proje modeline akıllı ve çevreci donanımıyla yeni bir yaklaşım kazandıran Regal Plaza Kompleksi'nin temelini attı.

Proje, hızı ve kalitesiyle küresel inşaat pazarından yüzde 4,6'lık paya alan Türkiye'nin dünyadaki vitrinine önemli bir değer kazandıran Akman Holding'in yenilikçi yüzünü yansıtıyor. Uluslararası yatırımcılar kadar kamu otoritelerinden de tam not alan projenin temel atma töreni, Kanada'nın Ontario Eyaleti Bölge Meclis Üyesi Michael Ford ile Holiday Inn Başkanı Jonathan Lund'un katılımıyla, pandemi koşullarında kısmi bir katılımla düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford'un yeğeni olan Michael Ford, Akman Holding'in gayrimenkul ve inşaat ile turizm sektörlerindeki köklü tecrübelerine güvendiklerini, şirketin ülkede imza attığı ve planlayacağı projeleri desteklediklerini kaydetti.

130 milyon dolarlık yatırımla, Toronto'nun en prestijli bölgesinde, 40 bin metrekarelik alanda yükselecek proje ile iş ve yaşamı barındıran, akıllı ve çevreci, 5 yıldızlı dev komplekse imza atacaklarını vurgulayan Akman Holding ve SAMM Developments Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman, şunları aktardı:

"Daha önce hayata geçirdiğimiz The Kennedy Condominiums projesi ile Kanada'da inşaat sektörünün dinamiklerini sahada görerek kısa sürede önemli bir konuma yükseldik. Projemizin inşaatından satışına varana kadar geçen tüm süreçlerinde gösterdiğimiz üstün performans ile Türk inşaat sektörünün gücünü kanıtladık. Avrupa'da hayata geçirdiğimiz karma projelerle de tecrübe edinmiştik. Buradan yola çıkarak bugün temelini attığımız Regal Plaza Kompleksi ile bölgenin en büyük karma projesine imza atacağız. Şirketimizin Kanada'daki 2'nci büyük başarı hikayesini yazacağız."

"Mortgage imkanı sunulacak"

Regal Plaza Kompleks'in, merkezi konumu, üst düzey donanımı, akıllı ve çevreci yönüyle imza projelerinden biri olacağını belirten Akman, "Projemizde anahtarsız, dokunmatik girişler olacak. 40 bin metrekarelik alanda 204 odalı otel, 150 ofis, alışveriş merkezi gibi donatılardan oluşan projemiz, 5 yıldızlı bir atmosfer yaşatacağız. Projemizin otel kısmının satışını tamamladık. 80 ile 100 metrekare arasında değişen ofislerden oluşan ofis bloğunu Nisan 2021'de satışa sunacağız. Alışveriş merkezi kısmında kiralama yöntemiyle ilerleyeceğiz. Sunacağımız mortgage imkanı ile yatırımcılarımız kira öder gibi mülk sahibi olacak. Şimdiden ciddi bir taleple karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"3 büyük ölçekli proje ile fark yaratmayı sürdürecek"

Akman Holding olarak Türk inşaat sektörünün hızını ve kalitesini temsil ederek fark yaratan, büyük çaplı imza projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Akman, "Kanada'daki şirketimiz aracılığıyla bölgede fark yaratan bir marka yarattık. İnşaatın yanı sıra turizm sektöründeki deneyimimizle marka değerimizi daha da yukarılara taşıdık. Bugün toplam bin 600 yatak kapasiteli 6 otelimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönem için yine fark yaratan, büyük ölçekli 3 yeni proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

204 odalı otel, 150 ofis

Açıklamaya göre, Kanada'nın en büyük şehri ve ticaret merkezi olan Toronto'da, Pearson Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezinin tam ortasında yer alan 11 katlı dev plaza, 204 odalı InterContinental Hotels Group- Staybridge Suites ile 150 adet ofisten oluşuyor. Projenin otel bölümü, 12 bin 700 metrekarelik, ofis bölümü ise 10 bin metrekarelik bir alana sahip bulunuyor. Ofislerin büyüklükleri, yaklaşık 80 ile 100 metrekare arasında değişiyor. Dev plazanın zemin katında restoran, kuaför, fitness, eczane, kuru temizleme ve verandadan oluşan yaklaşık 12 bin metrekarelik kullanılabilir alan bulunuyor. Toplam 40 bin metrekarelik alanda yükselecek projedeki otel odalarında, mutfak yer alıyor. Otel, tasarımında konut ve süit tarzını yansıtıyor.

Ofis satışları Nisan 2021'de başlayacak

Bölgenin en büyük projesi olma özelliğini taşıyan 130 bin metrekarelik inşaat alanı olan The Kennedy Condominiums projesiyle Türk ve yabancı yatırımcıların dikkatini çeken şirket, yeni projesinde de şimdiden satın alma görüşmeleri yapıyor. Ulusal ve uluslararası şirketler, beyaz yaka çalışanlar, sık seyahate çıkanlar ile şehir merkezine yakın bir lokasyonda yaşamak isteyenlere aradıkları her şeyi bulacakları 5 yıldızlı bir atmosfer sunmaya hazırlanan projenin, otel kısmının satışı tamamlandı. Ofis satışları Nisan 2021'de başlayacak, Mart 2023'te tamamlanmış olacak.

Akman Holding, Turizm, İnşaat, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akman Holding'den Kanada'da ikinci dev proje - Son Dakika

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