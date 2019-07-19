Son Dakika Haberleri: AKMEK'in el sanatları kursları yazın da devam edecek
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AKMEK'in el sanatları kursları yazın da devam edecek

1 saat önce

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'nın (AKMEK) kış aylarında hanımlara yönelik açtığı el sanatları kurslarına talep fazla olunca kursların yazın da devam etmesi kararı alındı.

AKMEK'in el sanatları kursları yazın da devam edecek, System.String[]
Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'nın (AKMEK) kış aylarında hanımlara yönelik açtığı el sanatları kurslarına talep fazla olunca kursların yazın da devam etmesi kararı alındı.

Kepez Belediyesi'nin, çocuk, genç ve yaşlılara bir çok alanda eğitim alma, öğrenme, kabiliyetini geliştirme imkanı sunan AKMEK kursları bu yıl yoğun ilgi gördü. Kış aylarında hanımlara yönelik düzenlenen el becerileri kurslarına talep fazla olunca kursların yazın da devam etmesi kararı alındı ve 3 noktada el sanatları kursu açıldı. AKMEK'in Sakarya, Göksu ve Dokuma şubelerinde yaz aylarında da devam etmesi kararı alınan giyim, mefruşat, iğne oyası ve resim kurslarına yaklaşık 450 hanım kayıt yaptırdı. Çoğunluğu ev hanımı olan kursiyerler, AKMEK kursları ile el becerilerini geliştirirken, bir yandan da sosyalleşme imkanı buluyorlar.

"Mutlu kadın, mutlu toplum"

AKMEK kurslarına bu yıl daha çok ilginin olmasının sevindirici olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Amacımız ilçemizde bulunan bütün hanımların el becerilerini geliştirmesi, istediği bir el sanatını öğrenmesi ve sosyalleşerek verimli zaman geçirmelerini sağlamaktır. Hanımlarımızın kurslarımıza gösterdiği yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. "dedi. Kepezli kadınların mutlu olması için belediye imkanlarını seferber ettiklerine de değinen Başkan Tütüncü, "Kadınların mutlu olduğu bir toplum, mutlu bir toplumdur. Mutlu toplumun teminatı da kadınlardır" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA
Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
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