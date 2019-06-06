AKMER'den Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti

Aksa
İlim ve Davet Merkezi (AKMER) üyeleri, Ramazan Bayramı
dolayısıyla Darülaceze
sakinlerinin bayramını kutladı. Şişli
'deki Darülaceze Başkanlığını ziyaret eden üyeler, kurum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Darülaceze sakinlerinin bayramını kutlayan ve sohbet eden üyeler, kurumun bahçesine getirdikleri fidanları dikti.
AKMER Başkanı Hamza Er, yaptığı açıklamada, gençlerin, büyüklerin kıymetini bilmesi için Darülaceze'yi ziyaret ettiklerini söyledi.
Yaşlılığa ulaşmadan anlaşılmayan, belki de ihmal edilen büyükleri ziyaret etmenin, onlara vakit ayırmanın kendilerini de bir muhasebeye sevk ettiğini ifade eden Er, "Yaşlılarımız bizlerin aynasıdır. Hepimizin geleceği, varacağı duraktır. Toplumda büyüklerimize yönelik gösterilecek saygı ve sevginin yaygınlaştırılması aslında kendimize yönelik de bir yatırım olmaktadır. Bir diğer fayda ise yaşlılarımız içindir. Onlara sahipsiz olmadıklarını hissettirmenin, dertlerini dinleyip, sohbetlerine kulak vermenin mutluluğu da tarif edilemez." dedi.
Yaşlıların bir toplumun tarihi olduğunu belirten Er, onların hayat tecrübelerinden faydalanmanın büyük bir imkan olduğunu kaydetti.
Yaşlıların, huzur yerinin evlatlarının ve torunlarının yanı olduğunu vurgulayan Er, şöyle konuştu:
"Böyle olsa da modern toplumun kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan bu mekanların en azından nitelikli, sağlıklı, verimli hale getirilmesi için planlama yapmak da tabi ki zorunludur. Yaşlılarına, bebeklerine, gençlerine değer veren, her yaşın kendi dönemine ait kıymetini bilerek hareket eden bir toplum olabilme umudunu hiç kaybetmemeliyiz."