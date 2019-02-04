Akmescit'in Deresi Temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde bulunan ve Batı Kışla içerisinden geçen dere yatağında başladığı temizlik çalışmasını tamamladı. Vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçmek üzere gerçekleştirilen temizlik çalışması sayesinde, zamanla derede biriken atıklar temizlenerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırıldı ve yağışlar nedeniyle derede birikinti olması önlendi.

"MASKİ sayesinde suyun akışı rahatladı"

Akmescit Mahalle Muhtarı Ömer Şen, "Kış boyunca aşırı yağışlar nedeniyle taşkın sıkıntımız ara ara gündeme gelse de MASKİ yetkilileri bizleri taşkından korumak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Mahallemizde bulunan deremizin temizliği bitti. Şu an suyumuzun akışı rahatladı. Hizmetlerden memnunuz. Cengiz Başkanımız Manisamızı kalkındırmak için var gücüyle çalışıyor. Biz de bunun karşılığını kendisine destek olarak göstereceğiz. Çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ personeline çok teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz" dedi.