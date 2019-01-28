Son Dakika Haberleri: Akmescit'in Deresi Temizleniyor

Akmescit'in Deresi Temizleniyor

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde olası taşkınları önlemek adına dere temizlik çalışmasına başladı.

Akmescit'in Deresi Temizleniyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere ve menfezlerde yaptığı temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. MASKİ, Yunusemre İlçesi'ne bağlı Akmescit Mahallesi'nde dere temizlik çalışmasına başladı. Vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçmek üzere başlatılan temizlik çalışması sayesinde, zamanla derede biriken atıklar temizlenerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırılacak ve yağışlar nedeniyle derede birikinti olması önlenecek.

"MASKİ EKİPLERİ YİNE HIZIR GİBİ YETİŞTİ"

Akmescit Mahalle Muhtarı Ömer Şen, "Mahallemizde bulunan dere kış ayının girmesiyle beraber bize çok sorun yaratmaya başladı. MASKİ ekipleri yine hızır gibi yetişti. Şu an deremiz temizlenmeye başladı. Çalışma tamamlandığında suyun düzenli akması sağlanarak temiz ve görünümü de güzel olacak. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ personeline çok teşekkür ederiz, Başkanımızın başarılarının daim olmasını dileriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:55 Kaynak: Bültenler

Akmescit Mahallesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akmescit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti

Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:03:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akmescit'in Deresi Temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]