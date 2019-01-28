Akmescit'in Deresi Temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere ve menfezlerde yaptığı temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. MASKİ, Yunusemre İlçesi'ne bağlı Akmescit Mahallesi'nde dere temizlik çalışmasına başladı. Vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçmek üzere başlatılan temizlik çalışması sayesinde, zamanla derede biriken atıklar temizlenerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırılacak ve yağışlar nedeniyle derede birikinti olması önlenecek.

"MASKİ EKİPLERİ YİNE HIZIR GİBİ YETİŞTİ"

Akmescit Mahalle Muhtarı Ömer Şen, "Mahallemizde bulunan dere kış ayının girmesiyle beraber bize çok sorun yaratmaya başladı. MASKİ ekipleri yine hızır gibi yetişti. Şu an deremiz temizlenmeye başladı. Çalışma tamamlandığında suyun düzenli akması sağlanarak temiz ve görünümü de güzel olacak. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ personeline çok teşekkür ederiz, Başkanımızın başarılarının daim olmasını dileriz" dedi.