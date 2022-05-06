Akmeşe'de bayram coşkusu - Son Dakika

Akmeşe'de bayram coşkusu

Akmeşe\'de bayram coşkusu
Son Güncelleme: 06.05.2022 09:45

Akmeşe'de gerçekleştirilen bayram şenliğinde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bayram sevincini köylere taşıdı. İzmit'in Çocukları Dostluk Grubu ile Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliği Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Akmeşe köy meydanında düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

KÖYDE BAYRAM COŞKUSU

Kocaeli'nde bayram coşkusu köylere taştı. Ramazan Bayramın ilk gününde 34. Kent Bayramlaşmasını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bayramın ikinci gününde İzmit'in Çocukları Dostluk Grubu ile Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde Akmeşe'de bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 'Bu bayram Köyümde Şenlik Var' adı altında gerçekleştirilen etkinlikte 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLARA İKRAMLAR YAPILDI

Akmeşe köy meydanında gerçekleştirilen etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının yürüyüşü ile başladı. Mahallede kortej halinde yürüyen bando takımı vatandaşları alana davet etti. Alanda son bulan yürüyüşün ardından Bando takımı kısa bir konser verdi. Alanda çocuklar için şişme oyun grupları kuruldu. Ayrıca etkinlik boyunca çocuklara patlamış mısır, macun, elma şekeri ve pamuk şeker ikram edildi. Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirdi.

ÇAY VE YEMEK İKRAMI

Alana çocuklarını getiren aileler için büyük çadır kuruldu. Çocuklar alanda eğlenirken aileler ise kendileri için kurulan çadırda vakit geçirdi. Vatandaşlara etkinlik boyunca çay ve yöresel yemek ikramı yapıldı. Alana gelen her çocuğa İzmit'in Çocukları Dostluk Grubu tarafından çekiliş bileti verildi.

SİHİR VE ATEŞ OYUNLARI

Çocuklara etkinlik süresince animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek oyunlar oynadı. Daha sonrasında sihirbaz Mesut Bar sahne aldı. Sihirbaz Bar, ateş oyunları, çeşitli gösteriler ve sihir numaraları ile seyircilerden tam not aldı.

RUMELİ TÜRKÜLERİYLE UNUTULMAYACAK GECE

"Bu Bayram Köyümde Şenlik Var" etkinliği konser ile son buldu. Etkinliğin sonunda Rumelili Orhan ve Kemal sahne aldı. Makedonya göçmeni kardeş sanatçılar, şarkıları ve Rumeli ezgisi Türküleriyle unutulmayacak bir akşama imza attı. Akmeşeliler Rumeli türküleriyle doyasıya eğlendi. Konser sonrasında ise çekiliş yapıldı. Bisiklet, tablet ve hediye çekleri kurayla sahiplerini buldu.

Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akmeşe'de bayram coşkusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akmeşe'de bayram coşkusu - Son Dakika
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