Son Dakika Haberleri: Akmeşe'den Rektör Şahin'e Ziyaret

Akmeşe'den Rektör Şahin'e Ziyaret

9 dakika önce

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Akmeşe'den Rektör Şahin'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Akmeşe'nin göreve yeni atanan Şahin'e, "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Akmeşe'ye teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:34 Kaynak: AA

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