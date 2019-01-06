Akmeşe'den Rektör Şahin'e Ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Akmeşe'nin göreve yeni atanan Şahin'e, "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.



Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Akmeşe'ye teşekkür ettiği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı

MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı