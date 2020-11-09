Akmeşeliler yeni haftaya Başkan Hürriyet'le başladı - Son Dakika

Akmeşeliler yeni haftaya Başkan Hürriyet'le başladı

09.11.2020 17:52
Akmeşeliler yeni haftaya Başkan Hürriyet'le başladı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyet ile Akmeşe'yi gezerek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyet ile Akmeşe'yi gezerek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni haftaya Akmeşe'yi ziyaret ederek başladı. Başkan Hürriyet, inceleme gezisi kapsamında önce Akmeşe Mahalle Konağı'nda, Atatürk Mahallesi Muhtarı Sadettin Açıkgöz ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol'dan Akmeşe halkının talep ve dileklerini dinledi. Başkan Hürriyet daha sonra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Akmeşe'deki vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Hürriyet'e eşlik eden birim müdürleri taleplerle ilgili tek tek not aldı.

Akmeşe'deki her dükkana girerek esnafı ziyaret eden Başkan Hürriyet, Akmeşe halkının büyük ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Akmeşe sakinlerinin tek tek ihtiyaçlarını soran Başkan Hürriyet, "Haftaya Akmeşe'yi ziyaret ederek başlamak istedik. İzmit Belediyesi olarak her zaman Akmeşelilerin yanındayız. Biz, sizlere hizmet etmek için varız. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede yerine getirmek için çalışmalar başlatacağız. Tüm İzmit halkı için sahada olmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Hürriyet, vatandaşlara İzmit Belediyesi tarafından üretilen maske, dezenfektan ve kolonyaları da hediye ederek sağlıklı günler diledi. Başkan Hürriyet, muhtarlar eşliğinde Akmeşe'de bulunan halı saha tesisinde de incelemede bulunurken soyunma odası bulunmayan halı sahaya soyunma odası yapılacağını aktardı. Başkan Hürriyet, halı sahanın dışındaki arazinin motokros alanı olarak değerlendirilmesi için burada da çalışma başlatılacağını söyledi. Akmeşe ziyareti kapsamında Mecidiye Köy'de bulunan Uzun Hasan Türbesi'ni de ziyaret eden Başkan Hürriyet, türbe ve çevresinde iyileştirme çalışması yapılacağını kaydetti. - KOCAELİ

Akmeşeliler yeni haftaya Başkan Hürriyet'le başladı
Akmeşeliler yeni haftaya Başkan Hürriyet'le başladı
Akmeşeliler yeni haftaya Başkan Hürriyet'le başladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akmeşeliler yeni haftaya Başkan Hürriyet'le başladı - Son Dakika


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