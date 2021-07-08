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AKMİB'de yeni başkan Saadettin Çağan - Son Dakika

AKMİB'de yeni başkan Saadettin Çağan

08.07.2021 10:12
AKMİB'de yeni başkan Saadettin Çağan, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (AKMİB) 2019-2020 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Saadettin Çağan başkan seçildi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (AKMİB) 2019-2020 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Saadettin Çağan başkan seçildi. PVC kapı ve pencere üretimi yapan Nur-İş Pen firmasının sahibi olan Saadettin Çağan, tek listeyle gidilen seçimde 32 delegenin tamamının oyunu alarak AKMİB'i temsil etmeye hak kazandı. AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, " Doğu Akdeniz'in ihracatında lokomotif güç olan AKMİB'in daha büyük başarılara imza atması için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen AKMİB Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, AKİB'in Mersin'deki merkez binasında gerçekleştirildi. Mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve kauçuk mamulleri, organik-anorganik kimyasallar, eczacılık ürünleri, gübreler, boyalar ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların üye olduğu AKMİB'in genel kurulunda Yusuf Şimşek divan başkanlığı yaptı. Genel kurul toplantısında 2019 ve 2020 yılı çalışma raporları, gelir gider hesapları görüşülüp ibra edildi, 2021 yılı bütçe ve iş programı değerlendirilerek oylandı.

Uğur Ateş, onursal başkan seçildi

Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile AKMİB'i Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda temsil edecek delegelerin seçiminin gerçekleştirildiği genel kurulda Nur-İş Pen Kereste İnşaat Taahhüt Yapı Elemanları ve Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan başkan seçildi.

Genel kurulu katılan delegelerin tamamının oyunu alarak Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Saadettin Çağan, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçılarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Genel kurulda AKMİB Onursal Başkanı seçilen Ali Uğur Ateş'in uzun yıllar kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ile AKMİB camiasına önemli hizmetler verdiğini belirten yeni Başkan Saadettin Çağan, "Onursal Başkanımıza kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün gelişmesi ve AKMİB'in küresel pazarlardaki etkinliğinin artması için verdiği hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Ali Uğur Ateş'in bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye ve AKMİB'in yeni ihracat rekorları kırması için onursal başkanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Pandeminin yolaçtığı kayıpları hızlıca telafi ediyoruz"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında AKMİB'in ihracatta lider olduğunu vurgulayan Başkan Saadettin Çağan, "Birliğimiz 2019 yılında 4,67 milyar dolarlık, 2020 yılında 3,86 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Küresel ekonomiyi şok edici biçimde sarsan, tedarik zincirlerinin, üretimin, arz ve talebin yönünü bir anda değiştiren Covid-19 salgını kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü de derinden etkiledi. Ülke ihracatımızın lokomotiflerinden olan kimya sektörü pandemi yılında 16,94 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşırken bu performansa AKMİB olarak yüzde 22 düzeyinde destek verdik. Pandemi kaynaklı kayıpları 2021 yılının başından itibaren hızlıca telafi etmeye başlayan Birliğimiz, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artış yakalayıp 2,17 milyar dolarlık ihracat başarısı elde etti. Bu yükseliş ivmesinin artarak devam edeceğine, daha çok üreterek ve daha çok ihraç ederek ülkemize daha fazla döviz kazandıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

AKMİB'de yeni başkan Saadettin Çağan
AKMİB'de yeni başkan Saadettin Çağan

Koronavirüs, İhracat, Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AKMİB'de yeni başkan Saadettin Çağan - Son Dakika Ekonomi


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