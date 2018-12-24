AKN, 1 Ocak'ta tamamen kalkacak
26 dakika önce
Bakan Turhan, "Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kalkacak.
Bakan Turhan, "Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kalkacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:33
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