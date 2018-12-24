AKN, 1 Ocak'ta tamamen kalkacak

Bakan Turhan, "Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kalkacak.

Bakan Turhan, "Kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan ve geçen yıl mayıs ayında kademeli kaldırılan AKN uygulaması, 1 Ocak 2019 itibarıyla tamamen kalkacak." dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Barkodlu Naylon Poşetler, Kasalarda Okutulmaya Başlandı, Ücretler Fişe Yansıtılıyor

Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın

Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi