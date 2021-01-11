AKO Akü, 2021'de yüzde 70 büyüme hedefliyor - Son Dakika

AKO Akü, 2021'de yüzde 70 büyüme hedefliyor

11.01.2021 15:31
AKO Akü, 2021'de yüzde 70 büyüme hedefliyor, System.String[]

Yerli sermayeli AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, 2020'de cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 60 artırarak 30 milyon dolar seviyesine yükseltirken, bu yıl yüzde 70 büyüme hedefliyor.

Yerli sermayeli AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, 2020'de cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 60 artırarak 30 milyon dolar seviyesine yükseltirken, bu yıl yüzde 70 büyüme hedefliyor.

AKO Grup açıklamasına göre, AKO Akü, 2020'de cirosunu bir önceki yıla oranla yüzde 60 artırarak 30 milyon dolar düzeyine çıkardı. Aynı başarıyı bu yıla da taşımayı hedefleyen AKO Akü, 2021'e yüzde 70 büyüme ve 52 milyon dolar ciro hedefiyle giriyor.

AKO Akü'nün yıllık üretim kapasitesinin de izleyen 2 yıl içinde 7 milyon adede çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, salgın döneminde üretimin alınan tedbirlerle kesintisiz sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel sağlık krizinin damga vurduğu bir yılda, ülkemiz ekonomisine olan sorumluluklarımızı başarı ile yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Fabrikamızda çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık, üretimi kesintisiz sürdürdük. Gerek iç pazarda gerekse ihracat pazarlarımızda payımızı ve üretim adetlerimizi artırdık. Gerek iç ve dış satışlarımızda gerek üretim adetlerimizdeki artışın ciromuza olumlu yansıması sonucu 2020 yılını yüzde 60 büyüme performansı ile kapattık. 2021 yılında ise hedefimiz, gerek iç ve dış satışlarımızda gerek üretim adetlerimizdeki artışı sürdürmek ve ciromuzu yıllık yüzde 70 büyüme performansı ile 52 milyon dolar düzeyine çıkarmaktır."

2016 yılında faaliyete geçen AKO Akü'nün, iç pazardaki payını ve ihracat performansını istikrarlı bir şekilde artırdığını aktaran Büyükkalender, Kaizen Tüneli ve Matrix Press teknolojisinin yanı sıra Ar-Ge yatırımları ile akü sektöründe fark gösteren AKO Akü'nün, aralarında İngiltere, ABD, Fransa, Hollanda, İtalya'nın yanı sıra Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Rusya, Katar, Ukrayna, Kolombiya ve Nijerya'nın da yer aldığı toplam 80 ülkeye akü ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

AKO Akü'nün, Türkiye'nin akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan tek üreticisi olma özelliği taşıdığını belirten Büyükkalender, "Alanımızdaki en ileri teknoloji ile donatılmış fabrikamız, aynı zamanda sıfır atıkla üretim yapan bir tesis özelliği taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Hedeflerinin, sektörde dünyadaki en iyi ve en rekabetçi Türk firması olmak ve Türkiye için değer üretmek olduğunu belirten Büyükkalender, "Otomasyon ve teknoloji gücümüz, Ar-Ge odağımız ve teknolojimiz, rekabetçiliğimiz ve maliyet yapımızla, çevre bilincimizle sektörde dünya klasmanında önde gelen firmaların arasında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, AKO Akü, 2020 yılında ayrıca dünyada akü sektörünün en etkili konferanslarından sayılan ELBC'de, özellikle stop-start teknolojili araçlar için yapılan Ar-Ge ve ürün çalışmalarının bu teknolojinin gelişimine sağladığı katkı temelinde verdiği online sunumla dikkati çekti ve sektörün en önemli uluslararası mecrasında da ilgi gören bir makale ile yer aldı.

Araştırma Geliştirme, İhracat, Matrix, Kaizen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AKO Akü, 2021'de yüzde 70 büyüme hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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