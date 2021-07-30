AKO Akü'den "akü geri dönüşümü çevreye zarar vermeden yapılmalı" uyarısı

AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, araç akülerinin geri dönüşümü konusundaki yetersiz ve niteliksiz yatırımların çevreye geri dönülmez zararlar verebileceği konusuna dikkati çekti.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Büyükkalender, kullanılmış akülerin kanun gereği lisanslı araçlar ile toplanıp lisanslı geri kazanım tesislerinde işlenerek tamamen ham maddeye dönüştürülmesinin gerektiğini belirterek, söz konusu dönüştürme sürecinde yetersiz teknoloji kullanımının çevreye ve bu çevrede yaşayan insanlara çok ciddi sağlık riskleri yaratabileceği konusunda uyardı.

Akülerin, lisanslı araçlar ile toplanıp geri kazanım tesislerinde işlenerek tamamen ham maddeye dönüşebildiğini aktaran Büyükkalender, "Ancak bu dönüştürme sürecinde yetersiz teknoloji kullanımı ve eksik önlemler çok ciddi risk yaratan atıklarını çeşitli yollarla yaşadığımız ortama salınmasına neden olabiliyor. Bu alanda faaliyet gösteren tesislerin, bu tür atıkları fabrika içinde önleyecek güncel yatırımlar yapması zorunlu kılınmalı. Örneğin, 'desülfirizasyon" ünitesi olmayan tesislere en fazla altı aylık bir dönem tanıyıp gerekli yatırımı yapmıyorsa üretimleri durdurulmalı. Teknoloji eksikliğinin yarattığı zaaflar yetmez gibi bazı tesislerin katı atıklarını ilgili 'bertaraf tesislerine' göndermeyip illegal yollarla doğaya terk etmeleri çevreye ve tüm canlılara geri dönülmez zararlar vermektedir." ifadelerini kullandı.

"Doğaya zarar vermeyen teknolojilerin kullanımı ülkemizin faydasına olacaktır"

Dr. Hulki Büyükkalender, kendi kurdukları türde tesislerin, desülfürizasyon ünitesi ve "Sıfır Atık" yaklaşımıyla, yayılmasının Türkiye'nin ve insanların faydasına olacağını belirterek, "Türkiyemizin geri kazanım tesisleri, gerek teknolojileri, gerek faaliyetlerinde kayıt içi işlemlerle insana, doğaya ve ekonomiye değer üretmelidir. Tesislerde doğaya zarar vermeyen teknolojilerin kullanımı ve ekonomi tarafından da vergi kontrolü, ülkemizin faydasına olacaktır. Maalesef bu sektörde, bu konularda yetersiz kalan tesisler, çevreye verdikleri zararın yanı sıra, vergi geliri kaybına ve haksız rekabete yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, açıklamada yer alan bilgilere göre AKO Grup, yeni teknoloji akü geri kazanım tesisini de bünyesinde bulunduruyor. AKO'nun akü fabrikasının yanında kurulu olan son teknoloji "Sıfır Atık" özellikli ve Avrupa'da zorunlu tutulan "desülfürizasyon" teknolojisine sahip olan geri kazanım tesisi, tam otomasyon ile çalışıyor. Katı, sıvı ve gaz atıklarla ilgili tüm işlemleri gören tesis, Avrupa çapında modern bir tesisi olma özelliği taşıyor. AKO Grup bünyesinde 100 milyon TL yatırımla kurulan AKO Akü, Türkiye'nin akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapıyor.